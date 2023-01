Reul kritisiert deutsche Politik nach Razzia in Castrop-Rauxel

Nachrichtenarchiv - 09.01.2023 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Gegen die im Ruhrgebiet festgenommenen iranischen Brüder ist am Abend Haftbefehl erlassen worden. Das bestätigte der nordhrein-westfälische Innenminister Reul im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Nach seinen Worten geht es für die Ermittler jetzt darum, die sichergestellten Speicherdaten auszuwerten. Den Männern wird vorgeworfen, einen islamistisch motivierten Anschlag mit Cyanid und Rizin geplant zu haben. Gift wurde in ihrer Wohnung aber nicht gefunden. Reul kritisierte in dem Zusammenhang auch das Vorgehen der Politik mit Blick auf die Gefahr von Straftaten. Wörtlich sagte Reul: "Das Wichtige ist, dass man frühzeitig weiß, wer da was plant." Deutschland nutze aber die vorhandenen Möglichkeiten - etwa im Internet - nicht, um an Informationen zu kommen. Den entscheidenden Hinweis auf die Anschlagspläne hatte eine US-Behörde gegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.01.2023 09:00 Uhr