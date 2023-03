Rettungswagen in Bayern treffen später am Einsatzort ein

Meldungsarchiv - 14.03.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Rettungswagen brauchen immer länger, bis sie am Einsatzort eintreffen. Nach Recherchen des ARD-Magazins Report München waren sie 2012 noch in 92 Prozent der Fälle innerhalb von 12 Minuten am Ziel. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 87 Prozent. Gründe sind unter anderem fehlende Fahrzeuge und große Einsatzgebiete. Bundesweit sieht es demnach ähnlich aus. Aus dem Bundesgesundheitsministerium hieß es, man arbeite derzeit an einer Reform der Notfallversorgung. Um die Rettungsdienste zu entlasten, empfehlen die Behörden, den ärztlichen Bereitschaftsdienst anzurufen, solange die Situation nicht lebensbedrohlich ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.03.2023 13:00 Uhr