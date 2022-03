Rettungsversuch für Zivilisten in Mariupol angeblich erneut gescheitert

Nachrichtenarchiv - 06.03.2022 14:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mariupol: In der ukrainischen Hafenstadt ist womöglich erneut der Versuch gescheitert, Zivilisten zu evakuieren. Einem Berater des ukrainischen Innenministeriums zufolge haben erneut russische Streitkräfte die Feuerpause gebrochen. Russische Separatisten behaupteten dagegen, die ukrainische Seite halte die Vereinbarung nicht ein. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben nicht. Zuvor hatten beide Seiten berichtet, von 10 Uhr Ortszeit bis 21 Uhr abends die Waffen ruhen zu lassen, um so die Bevölkerung über humanitäre Korridore in Sicherheit zu bringen. Eine ähnliche Waffenruhe Mariupol und der nahe gelegenen Stadt Wolnowacha war schon gestern gescheitert. Nach Ansicht der Hilfsorganisation "Ärzte ohne Grenzen" ist die humanitäre Lage in Mariupol katastrophal. In den Häusern der Menschen gebe es weder Strom noch ausreichend Wasser. In anderen Städten wie Kiew oder Charkiw sollen die Angriffe unvermindert weitergehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.03.2022 14:30 Uhr