Rettungsteams finden vermisstes Flugzeug in Alaska

Anchorage: Das Wrack eines im US-Bundesstaat Alaska vermissten Flugzeugs mit zehn Menschen an Bord ist geortet worden. Wie die Küstenwache auf X mitteilte, wurden drei Tote im Innern der Maschine gefunden. Weiter hieß es, man gehe davon aus, dass sich die restlichen sieben Personen im Flugzeug befinden, aber aufgrund des Zustands des Flugzeugs derzeit nicht erreichbar sind. Die Suchaktion ist damit beendet. Das Flugzeug war laut Polizeit und Feuerwehr am Donnerstag auf dem Weg von Unalakleet ins rund 250 Kilometer entfernte Nome, als es vor der Küste vom Radar verschwand. An Bord der Cessna Caravan waren demnach neun Passagiere und der Pilot. Über die Identität der Insassen wurde zunächst nichts bekannt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.02.2025 03:00 Uhr