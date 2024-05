Rettungsteams entdecken Hubschrauber von Irans Präsident Raisi

Teheran: Nach einer mehrstündigen Suchaktion haben Rettungskräfte im Iran den Hubschrauber gefunden, mit dem Präsident Raisi verunglückt ist. Die Einsatzkräfte hätten den Helikopter identifiziert, sagte der Chef des iranischen Roten Halbmonds am frühen Morgen im Staatsfernsehen. Die Situation sehe nicht gut aus. Laut iranischen Staatsmedien haben Rettungskräfte keine Anzeichen für Überlebende gefunden. Von offizieller Seite gab es zunächst keine Bestätigung. Der Hubschrauber, in dem auch der iranische Außenminister Amirabdollahian saß, war gestern auf der Rückreise von einem Termin in der iranischen Provinz Ost-Aserbaidschan plötzlich vom Radar verschwunden. Am späten Abend kam Irans Kabinett zu einer Notsitzung zusammen. Geleitet wurde sie vom ersten Vizepräsidenten, Mochber. Er würde Raisi im Todesfall gemäß Protokoll als Regierungschef ablösen.

20.05.2024 06:00 Uhr