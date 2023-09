Rettungsschwimmer fordern fremdsprachige Warnschilder wegen Badeunfällen von Migranten

Berlin: Angesichts zahlreicher Badeunfälle von Migranten hat die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft mehrsprachige Warnschilder an Gewässern gefordert. Nach den Worten von Vereins-Präsidentin Ute Vogt machen Migranten einen signifikanten Anteil bei den Opfern aus. Die Menschen kämen oft aus Ländern, in denen Schwimmenlernen weniger üblich ist, sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Düsseldorf und Hamburg hätten bereits reagiert und mehrsprachige Warnschilder an ihren Stadtflüssen Rhein und Elbe aufgestellt. Andere sollten dem Beispiel folgen, so Vogt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2023 09:00 Uhr