Rettungsschiffe übernehmen Migranten der "Louise Michel"

Rom: Das Flüchtlings-Rettungsschiff "Louise Michel" hat alle Migranten an Bord an andere Boote übergeben. Am Abend hat die "Sea Watch 4" etwa 150 Flüchtlinge aufgenommen. Die Hilfsorganisation sucht jetzt einen Hafen, den sie anlaufen kann. Davor hatte schon die italienische Küstenwache knapp 50 Menschen übernommen. Die Besatzung des privaten Rettungsschiffs "Louise Michel" hatte einen Notruf abgesetzt. Das unter deutscher Flagge fahrende Schiff war überfüllt und deshalb manövrierunfähig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.08.2020 23:45 Uhr