Rettungsschiffe im Mittelmeer warten auf Zuteilung von Häfen

Nachrichtenarchiv - 23.12.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Drei Rettungsschiffe internationaler Hilfsorganisationen haben im Mittelmeer hunderte Menschen an Bord genommen. Sie warten nun auf die Zuteilung von Häfen, wo die Flüchtlinge und Migranten an Land gehen dürfen. Die "Sea-Eye 4", betrieben unter anderem von der Evangelischen Kirche und einer Regensburger Organisation, teilte am Nachmittag mit, sie dürfe 216 Menschen nach Pozzallo im Süden Siziliens bringen. Etwa 460 Menschen sind derzeit auf der "Geo Barents" der Organisation Ärzte ohne Grenzen, 114 auf der "Ocean Viking" der Organisation SOS Mediterranée. Für beide gibt es bislang keine Hafenzusagen der italienischen oder maltesischen Behörden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.12.2021 20:15 Uhr