Rettungsschiff "Sea-Watch 4" darf auf Sizilien anlegen

Von der Leyen fordert Stopp des Flugverkehrs nach Südafrika

Brüssel: In Belgien ist der erste Fall mit der neuen Variante des Coronavirus registriert worden, die zunächst in Südafrika aufgetreten ist. Das gab der belgische Gesundheitsminister Vandenbroucke bekannt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte einen vorläufigen Stopp des Flugverkehrs ins südlichen Afrika. Alle Flugreisen in und aus diesen Ländern sollten unterbleiben, bis es Informationen darüber gebe, wie gravierend die Mutationen der neuen Variante sind, erklärte sie in Brüssel. Derweil hat der Impfstoffhersteller Biontech mitgeteilt, dass er bereits Untersuchungen zu der neuen Virusvariante eingeleitet habe. Bis spätestens in zwei Wochen rechne man mit Ergebnissen. Die Bunderegierung stuft Südafrika ab der kommenden Nacht als Virusvariantengebiet ein. Fluggesellschaften dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz hier nach Deutschland befördern. Alle Eingereisten müssen nach Ankunft 14 Tage in Quarantäne.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.11.2021 17:00 Uhr