Rettungsschiff "Sea-Eye" wurde zu Unrecht festgesetzt

Regensburg: Die private Hilfsorganisation Sea-Eye hat die erste von mehreren Klagen gegen Italien gewonnen. Wie der Verein in Regensburg mitteilte, haben die italienischen Behörden das Schiff "Sea Eye 4" nach der Rettung von mehr als 80 Menschen im März zu Unrecht für 60 Tage in einem Hafen festgesetzt. Das habe ein Richter in Reggio Calabria entschieden. Nun könne das Schiff vorerst nicht mehr von den italienischen Behörden beschlagnahmt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 12:45 Uhr