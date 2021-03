Rettungsschiff "Ocean Viking" nimmt über 100 Migranten auf

Nachrichtenarchiv - 20.03.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Das private Rettungsschiff "Ocean Viking" hat mehr als 100 Menschen von einem überladenen Schlauchboot aufgenommen. Die Migranten waren rund 60 Kilometer vor der libyschen Küste entdeckt worden. An Bord der "Ocean Viking" sind nach Angaben der Betreiber "SOS Mediterrane" zudem einige weitere Schiffbrüchige, die schon vor am Donnerstag entdeckt worden waren. Nun braucht die Organisation einen Hafen, wo die Migranten an Land gehen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2021 23:00 Uhr