Rettungsschiff Alan Kurdi sucht weiter nach Anlegehafen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit knapp 150 Flüchtlingen an Bord ist weiter auf der Suche nach einem Hafen. Ein Sprecher der Regensburger Organisation "Sea Eye" sagte, die Lage an Bord habe sich leicht entspannt. Die italienische Küstenwache habe Nahrungsmittel für die nächsten zwei bis drei Tage gebracht. Nach Angaben des Sprechers zeichnet sich aber weiter keine politische Lösung ab. Er beklagte, dass in der aktuellen Lage niemand bereit sei, Flüchtlingen zu helfen. Die Alan Kurdi hatte die Migranten am Montag vor der libyschen Küste aufgenommen und befindet sich auf dem Weg nach Sizilien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 15:00 Uhr