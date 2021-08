Rettungsmission der Bundeswehr in Kabul könnte wegen Terrorgefahr in wenigen Stunden enden

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Wegen akuter Terrorgefahr könnte die Rettungsmission der Bundeswehr aus Afghanistan schon heute enden. Der Obmann der Grünen im Verteidigungsauschuss, Lindner, rechnet damit, dass die Evakuierung vom Kabuler Flughafen in den nächsten Stunden beendet wird. Dem rbb sagte Lindner, er kenne den genauen Zeitpunkt nicht, aber es sei klar, dass es um Stunden gehe und nicht um Tage. Wie der WDR berichtet, soll wohl die letzte Transportmaschine mit Evakuierten am Mittag Ortszeit im usbekischen Taschkent landen. Die westlichen Staaten befürchten Anschläge durch den IS und forderten ihre Bürger auf, den Flughafen Kabul zu verlassen. Das britische Verteidigungsministerium sprach von glaubhaften Hinweisen, dass ein Anschlag auf die wartende Menschenmenge unmittelbar bevorsteht. Frankreich wird die Evakuierungen morgen Nachmittag beenden. Belgien hat die Rettungsflüge schon eingestellt und seine Soldaten abgezogen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 10:00 Uhr