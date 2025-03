Rettungskräfte warnen vor dünnem Eis

Wasserwacht warnt vor Spaziergängen auf vereisten Seen: Diese sind angesichts der hohen Temperaturen der vergangenen Tage nicht mehr tragfähig. Wer noch einen Fuß auf vermeintliches Eis setze, begebe sich in Lebensgefahr, warnt ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes. Gestern Nachmittag war eine Gruppe von Touristen in den zugefrorenen Eibsee an der Zugspitze eingebrochen. Ein Mann musste reanimiert werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2025 14:45 Uhr