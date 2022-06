Rettungskräfte suchen nach Zugunglück weiter nach Vermissten

Nachrichtenarchiv - 04.06.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Nach dem Zugunglück in Burgrain suchen die Einsatzkräfte weiter nach Vermissten. Bayerns Innenminister Herrmann sagte im BR, es würden noch sieben Menschen vermisst. Die Bergungsarbeiten sind schwierig. Die Waggons seien "verdreht und verwunden", sagte ein Polizeisprecher. Zwei Versuche, die Waggons anzuheben, scheiterten. Zur Unfallursache gibt es keine neuen Erkenntnisse. Der Lokführer wurde nach Polizeiangaben zwar vernommen. Was er gesagt hat, teilte die Polizei allerdings nicht mit. Ministerpräsident Söder sprach am Unfallort von einem unfassbaren Ereignis. Die Ursache müsse schnell ermittelt werden. Nahe Garmisch-Partenkirchen war gestern Mittag ein Regionalzug der Deutschen Bahn auf dem Weg nach München entgleist. An Bord waren 140 Passagiere. Bislang ist von vier toten Frauen die Rede. Die Polizei spricht zudem von 40 Verletzten. Noch könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Opfer unter den umgestürzten Waggons befinden, hieß es von Seiten der Beamten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 13:00 Uhr