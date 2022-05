Rettungskräfte rechnen mit vielen unsicheren Schwimmern an Seen

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft und die Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes rechnen für diesen Sommer mit vielen unsicheren Schwimmern an den Seen im Freistaat. Weil die Bäder coronabedingt lange geschlossenen hatten, werden mit Sicherheit weniger Kinder sicher schwimmen können als vorher, sagte ein Sprecher des DLRG-Landesverbands. Wegen ausgefallener Kurse hätten in Bayern etwa 200.000 Kinder nicht genügend Schwimmunterricht erhalten. Die Wasserwacht verweist zudem auf die Flüchtlings-Kinder aus der Ukraine, von denen viele möglicherweise ebenfalls nicht schwimmen können.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 08:00 Uhr