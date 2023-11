Rettungskräfte kommen nach Erdbeben in Nepal nur langsam voran

Kathmandu: Nach dem schweren Erdbeben in Nepal haben Rettungskräfte noch immer nicht alle betroffenen Dörfer erreicht. Erdrutsche behindern das Vorankommen. Es wird befürchtet, dass noch zahlreiche Menschen unter den Trümmern liegen. Tausende verbrachten die Nacht in provisorischen Zelten. Ein Nachbeben erschütterte außerdem die Region im Westen des Landes. Inzwischen sind wieder Militärhubschrauber im Einsatz. - Bei dem Beben in der Nacht auf Samstag kamen mindestens 157 Menschen ums Leben, viele Häuser wurden zerstört oder beschädigt.

