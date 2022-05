Rettungskräfte finden einen Toten nach Starkregen in Oberbayern

Selenskyj lädt für Montag Scholz und Steinmeier ein

Kiew: Der ukrainische Präsident Selenskyj hat Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier nach Kiew eingeladen. In einer Videokonferenz mit einer britischen Denkfabrik sagte Selenskyj, Scholz könne einen starken Schritt unternehmen, wenn er am kommenden Montag, den 9. Mai., käme. An diesem Tag feiern Russland und viele weitere ehemalige Staaten der Sowjetunion den Sieg über Nazi-Deutschland 1945. Der ukrainische Präsident ergänzte, er habe bereits mit Steinmeier gesprochen und ihm gegenüber die Einladung für beide ausgesprochen. Ob der Kanzler und der Bundespräsident sie annehmen, ist noch nicht bekannt. Nach Angaben der Bundesregierung bekommt Scholz am Montag bereits in Berlin Besuch vom französischen Präsidenten Macron. Scholz hatte gestern angekündigt, dass Außenministerin Baerbock bald in die Ukraine reisen wird. Am Sonntag wird außerdem Bundestagspräsidentin Bas in Kiew erwartet.

