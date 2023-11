Rettungsarbeiten nach Tunneleinsturz in Indien sind unterbrochen

Neu Delhi: Nach dem Tunneleinsturz in Indien haben die Helfer ihre Rettungsbemühungen unterbrochen. Wie örtliche Medien berichten, war am Abend bei der Arbeit mit einem eigens eingeflogenen Bohrgerät ein lautes Knacken im Tunnel zu hören, das Panik unter den Bergungsmannschaften ausgelöst habe. Damit schwindet die Hoffnung, die etwa 40 verschütteten Arbeiter noch retten zu können. Sie sitzen seit einer Woche hinter einer etwa 60 Meter starken Masse an Schutt fest und werden über Rohre mit Sauerstoff, Medikamenten und Lebensmitteln versorgt.

