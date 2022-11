Rettungsarbeiten auf Ischia dauern an

Nachrichtenarchiv - 27.11.2022 10:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Casamicciola: Auf der Insel Ischia dauern die Bergungssarbeiten nach dem gestrigen Erdrutsch an. Nach wie vor werden elf Menschen vermisst. Bisher ist eine Frau tot geborgen worden. Nach starkem Regen war in den frühen Morgenstunden ein Hang abgerutscht und hatte mehrere Häuser mitgerissen. Das Kabinett in Rom berät derzeit über finanzielle Hilfen für die Region. Im Gespräch sind zwei Millionen Euro für den Wiederaufbau. Über die Zahl der Todesopfer gab es Unstimmgkeiten innerhalb der italienischen Regierung. Infrastrukturminister Salvini, der im Kabinett unter Ministerpräsident Conte Innenminister war, sprach sehr schnell von acht Toten. Matteo Piantedosi, der von Regierungschefin Meloni zum Innnenminister berufen wurde, wies dies zurück.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.11.2022 10:30 Uhr