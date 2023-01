Rettungsaktion in Vietnam für Jungen in Betonrohr geht weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Kinderärzte melden Entspannung der Lage in den Praxen

Berlin: Die Lage in den Kinderarztpraxen entspannt sich offenbar etwas. Der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Maske, sagte dem rbb, das Schlimmste sei wohl überstanden. Die Praxen seien derzeit nicht mehr so überlastet. Die Lage sei viel besser als noch im Dezember, so der Berliner Kinderarzt. Weiterhin gebe es aber eine Knappheit bei Fieber-Schmerz-Säften und Basis-Antibiotika, so Maske. Die Bundestags-CSU fordert, dass - so wörtlich - "unverzüglich ein Kinder-Kranken-Gipfel einberufen wird". Damit solle schnellstmöglich gegen die aktuellen Engpässe in Kliniken, Praxen und bei der Medikamentenversorgung vorgegangen werden, heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur der CSU-Landesgruppe am Wochenende im Kloster Seeon.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2023 11:00 Uhr