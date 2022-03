Rettungsaktion in bombardiertem Theater in Mariupol

Scholz und Stoltenberg fordern Putin auf den Krieg zu beenden

Berlin: Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat der Bundesregierung zu Beginn seines Besuchs in der Bundeshauptstadt für ihre Führungsrolle gedankt. Stoltenberg sagte, Deutschland stehe im Herzen Europas und im Herzen der Nato. Ausdrücklich lobte Stoltenberg die deutsche Entscheidung, 35 Jets des atomwaffenfähigen US-Kampfflugzeugs F-35 anzuschaffen. Das sei ein Wendepunkt für die Sicherheit in Europa. Stoltenberg, wie zuvor Bundeskanzler Scholz, appellierten erneut an Präsident Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden. Scholz dankte Präsident Selenskyj für seine eindrucksvollen Worte am Morgen im Bundestag. Deutschland stehe auch weiter fest zur Ukraine. Das westliche Verteidigungsbündnis Nato werde aber nicht in den Krieg in der Ukraine eingreifen.

