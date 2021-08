Rettungsaktion in Afghanistan gestartet, Verteidigungsministerin wehrt sich gegen Vorwürfe

Suche nach Vermissten in Höllentalklamm geht weiter

Grainau: Nach der Flutwelle in der Höllentalklamm am Fuße der Zugspitze soll die Suche nach zwei Vermissten zur Stunde wieder aufgenommen werden. Die beiden noch vermissten Menschen hatten nach Auskunft eines Polizeisprechers auf einer Holzbrücke über dem wild tosenden Hammersbach in der Klamm gestanden. Es sein nicht bekannt, wer die Wanderer seien. Acht Menschen konnte die Bergwacht gestern in Sicherheit bringen. Sechs von ihnen wurden aus der Schlucht gerettet, wo sie vom Wasser eingeschlossen waren. Zwei weitere wurden weiter oben aus der Klamm in Sicherheit gebracht. Sie seien unterkühlt und durchnässt, aber sonst wohlauf, so der Polizeisprecher.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2021 08:00 Uhr