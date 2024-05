Rettungs- und Aufräumarbeiten im Saarland dauern an

Saarbrücken: Nach extremen Dauerregen mit Überschwemmungen dauern die Rettungs- und Aufräumarbeiten im Saarland an. Überflutungen und Erdrutsche haben großen Schaden verursacht. Das Lagezentrum in Saarbrücken registrierte bislang mehr als 3000 Polizei- und Rettungseinsätze. Weiterhin angespannt ist die Lage in Blieskastel, da der Pegelstand der Blies weiter steigt. Am Nachmittag wird Experten zufolge der Höchststand erwartet. Gestiegen sind auch die Pegel der Mosel in Rheinland-Pfalz, unter anderem bei Cochem, dort wird eine Überflutung der Uferstraße erwartet. Bundeskanzler Scholz wird in Kürze im Saarland erwartet, um sich seilbst ein Bild von der Lage zu machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 12:00 Uhr