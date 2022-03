Rettung von Zivilisten aus Mariupol und Wolnowacha ist gescheitert

Nachrichtenarchiv - 05.03.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Nach dem Scheitern einer Waffenruhe für zwei Städte im Osten der Ukraine gehen auch dort die Gefechte weiter. Eigentlich waren sogenannte humanitäre Korridore vereinbart worden, durch die Zivilsten aus der Schwarzmeermetropole Mariupol und der Kleinstadt Wolnowacha hätten gebracht werden sollen. Wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mitteilte, waren die Bedingungen dafür aber nicht gegeben. Weil das Rote Kreuz in Kriegen Neutralität wahrt, machte es keine der Parteien für das Scheitern verantwortlich. Bereits am Mittag hatte die ukrainische Seite der russischen Armee vorgeworfen, die Waffenruhe wiederholt verletzt zu haben. Aus Moskau hieß es hingegen, ukrainische Nationalisten würden Zivilsten in der Stadt festhalten. Wenig später erklärte das russische Militär dann, der Beschuss beider Städte werde fortgesetzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2022 21:00 Uhr