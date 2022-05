Rettung aus Bismarckhöhle

Putin spricht Lukaschenko über Unionsstaat

Sotschi: In dem Kur- und Olympiaort will Russlands Präsident Putin heute mit dem belarussischen Amtskollegen Lukaschenko über eine intensivere Zusammenarbeit beraten. Wie die russische Agentur Interfax berichtet, soll es auch um einen Ausbau des bereits bestehenden, Unionsstaat genannten, Paktes zwischen beiden Ländern gehen. Unter anderem seien stärkere Kooperationen in Industrie, Handel und Raketenwissenschaft geplant. Lukaschenko regiert seit 1994 und hatte sich auch zum Sieger der Präsidentenwahlen 2020 erklärt. Wegen Manipulationsvorwürfen erkannte der Westen die Wahl nicht an. Seitdem gerät Belarus zunehmend in Abhängigkeit von Russland. Politikbeobachter schätzen die Möglichkeit eines Anschlusses als durchaus real ein.

