Retter unterbrechen Suche nach vermisstem Bergsteiger

Ramsau: Die Rettungskräfte am Hochkalter im Berchtesgadener Land haben die Suche nach dem vermissten Bergsteiger erneut unterbrochen. Die Gefahr für die Helfer sei zu groß, heißt es. Unklar ist, ob die Suche noch einmal aufgenommen wird. Die Einsatzkräfte hatten heute das Gebiet rund um die Stelle abgesucht, wo gestern der Rucksack des 24-Jährigen gefunden worden war. - Der Mann hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt, nachdem er im Schneesturm abgerutscht war. Seitdem gibt es keinen Kontakt mehr. Die Helfer vermuten, dass er in eine der zugeschneiten Rinnen abgestürzt ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.09.2022 23:00 Uhr