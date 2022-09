Retter suchen nach vermisster Frau in Starzlachklamm

Nachrichtenarchiv - 04.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Sonthofen: Einen Tag nach dem Canyoning-Unglück in der Starzlachklamm im Oberallgäu suchen die Rettungskräfte weiter nach einer vermissten 27-Jäührigen. Eine Gruppe Sportler war am Mittag in der Klamm von einer Sturzflut überrascht worden. Nach einem starken Gewitter wurden mehrere Menschen vom schnell ansteigenden Wasser eingeschlossen und einige von ihnen mitgerissen. Zwei Männer wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt. Unter Canyoning versteht man das Durchqueren einer Schlucht durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen und Schwimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2022 10:00 Uhr