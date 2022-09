Retter stellen Suche nach Bergsteiger am Hochkalter vorerst ein

Nachrichtenarchiv - 23.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berchtesgaden: Bergwacht und Polizei stellen die Suche nach dem am Hochkalter vermissten Bergsteiger vorerst ein. Ein Polizeisprecher sagte, man habe alles Menschenmögliche und technisch Machbare getan, um den Vermissten lebend zu finden. Weitere Suchmaßnahmen seien wegen der Schneelage nicht zielführend. Bei Tauwetter könne die Suche wieder aufgenommen werden. Die Felsrinnen in dem steilen, hochalpinen Gelände bei Ramsau sind tief verschneit. Der Wanderer hatte am Samstag einen Notruf abgesetzt, nach mehreren Telefonaten riss der Kontakt aber ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2022 10:00 Uhr