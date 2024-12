Retter in Südkorea gehen nach dem Flugzeugabsturz von 179 Toten aus

Seoul: Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Südkorea sind am Morgen zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden bislang 120 Leichen aus den Trümmern geborgen. Zwei Besatzungsmitglieder seien verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Es wird befürchtet, dass sie die beiden einzigen Überlebenden des Unglücks sind. Insgesamt waren gut 180 Personen an Bord der Maschine. Der Flieger der südkoreanischen Airline Jeju war in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gestartet und auf dem Weg nach Muan, etwa 300 Kilometer südwestlich von Seoul. Beim Landeanflug soll es Probleme mit dem Fahrwerk gegeben haben. Bei der Notlandung ging das Flugzeug dann in Flammen auf und wurde völlig zerstört. Als Ursache vermuten die Behörden den Kontakt mit einem Vogelschwarm in Verbindung mit ungünstigen Wetterbedingungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 11:00 Uhr