Retter bergen weitere Tote nach Hauseinsturz in Miami

07.07.2021 02:00 Uhr

Miami: Aus dem teilweise eingestürzten Wohnhaus in US-Bundesstaat Florida haben Retter weitere Leichen geborgen. Wie Bürgermeisterin Cava am Abend bekanntgab, sind vier weitere Tote in den Trümmern gefunden worden. Die offizielle Zahl der Toten liegt damit nun bei 36. Dutzende Menschen werden noch vermisst. Fast zwei Wochen nach dem Unglück, gilt es jedoch als unwahrscheinlich noch Überlebende in der Ruine zu finden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.07.2021 02:00 Uhr