Retter bergen Tote nach Wohnhaus-Explosion in Stuttgart

Meldungsarchiv - 06.03.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Stuttgart: Nach einer Explosion in einem Wohnhaus ist am Abend eine Leiche aus den Trümmern geborgen worden. Bei ihr handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um die vermisste 85-jährige Frau. In dem Haus war es am frühen Morgen zu einer Detonation gekommen, Teile des Gebäudes stürzten daraufhin ein. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, konnten sich selber retten und kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. Wie es zu dem Unglück in Stuttgart kam, ist noch unklar. Da unmittelbar nach der Explosion ein Feuer ausbrach, wird eine beschädigte Gasleitung als Ursache vermutet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.03.2023 21:00 Uhr