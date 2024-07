Retter bergen nach Erdrutsch in Nepal elf Tote

Kathmandu: Nach dem Erdrutsch in Nepal haben Retter die Leichen von elf Menschen geborgen. Die Einsatzkräfte hätten die Körper an einem Flussufer entdeckt, gaben die Behörden bekannt. Zwei von ihnen wurden mehr als 100 Kilometer vom Ort der Katastrophe westlich der Hauptstadt entfernt gefunden. Am Freitag hatten Erdmassen zwei Busse mit etwa 50 Menschen an Bord in einen Fluss gerissen. Unklar ist laut den Behörden derzeit aber noch, ob es sich bei den Toten um Bus-Insassen handelt. Die Suche nach den übrigen Vermissten geht derweil weiter. In der Region herrscht momentan die Monsunzeit, während heftige Regenfälle immer wieder Erdrutsche auslösen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2024 13:00 Uhr