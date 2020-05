Restaurantsbesitzer sind laut Verband in dramatischer Situation

Riexinger kritisiert im BR Ramelows Corona-Kurs

Erfurt: Innerhalb der Linkspartei gibt es Meinungsverschiedenheiten über den künftigen Lockerungskurs in der Corona-Krise. Parteichef Riexinger ging im BR-Interview auf Distanz zu dem thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow. Der plant die allgemeinen Beschränkungen aufzuheben und nach Bedarf lokale Einschränkungen einzuführen. Riexinger sagte, dass Pandemien nicht auf regionaler Ebene zu bekämpfen seien. Es bestehe dann immer die Gefahr, dass Menschen sich nicht an die Vorgaben halten und ihren Kreis verlassen. Er hoffe, dass Ramelow sich seine Pläne gut überlegt habe, so Riexinger. Das Kabinett in Erfurt soll darüber heute entscheiden. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder lehnt den Kurs Thüringens ab. In München kommt das Kabinett am Vormittag zusammen. Es berät unter anderem über regelmäßige Corona-Reihentests für Mitarbeiter in Sozialberufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2020 09:00 Uhr