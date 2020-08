Restaurantdienstleister hat Gäste-Daten offenbar nicht ausreichend geschützt

Japans Ministerpräsident Abe will zurücktreten

Tokio: Japans Ministerpräsident Abe steht offenbar vor dem Rücktritt. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, will der 65-Jährige aus gesundheitlichen Gründen sein Amt aufgeben. Aus dem Umfeld des konservativen Politikers hieß es, der Rücktritt sei beschlossene Sache. Abe selbst hat für den Vormittgag eine Pressekonferenz angekündigt. Zuletzt hatte es Spekulationen über den Gesundheitszustand des konservativen Regierungschefs gegeben: Abe leidet an einer chronischen Krankheit und hatte sich in den vergangenen Wochen zweimal zu medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus begeben.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.08.2020 09:15 Uhr