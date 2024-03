Rest von ISS-Batterie im Atlantik abgestürzt

Berlin: Reste des ausrangierten Batteriepakets der Internationalen Raumstation ISS sind am Abend über dem Atlantik abgestürzt. Wie eine Sprecherin des Weltraumlagezentrums der Bundeswehr erklärte, seien die Trümmer wahrscheinlich zu großen Teilen verglüht, hieß es. Reste seien grob in einem Korridor zwischen Guatemala und Florida ins Meer gefallen. Zuvor hatten das Paket auch Deutschland überflogen. Im Vorfeld hatte es die Sorge gegeben, dass der Weltraummüll auch über der Bundesrepublik abstürzen könnte. Bei dem Objekt handelte es sich um eine Palette mit neun ausgedienten Batterien der ISS. Die Plattform war in etwa so groß wie ein Auto und wog rund 2,6 Tonnen. Sie wurde bereits im März 2021 von der Weltraumstation abgekoppelt mit dem Ziel, später in der Atmosphäre zu verglühen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.03.2024 06:15 Uhr