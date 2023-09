Republikaner wollen Amtsenthebung von Biden

Washington: In den USA treiben die oppositionellen Republikaner ihre Pläne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden voran. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, McCarthy, teilte mit, er habe einen Ausschuss angewiesen, eine formale Impeachment-Untersuchung einzuleiten. Der republikanische Politiker sagte, es gebe glaubhafte Anschuldigungen, dass Biden an illegalen Geschäften seines Sohnes Hunter beteiligt gewesen sei. Das Weiße Haus verurteilte McCarthys Ankündigung und betonte, alle bisherigen Ermittlungen hätten keinen Beweis für ein Fehlverhalten des Präsidenten erbracht. Über ein Amtsenthebungsverfahren muss in den USA der Senat entscheiden, dort haben die Demokraten eine knappe Mehrheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.09.2023 23:00 Uhr