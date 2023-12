Republikaner treiben Amtsenthebungsverfahren gegen Biden voran

Washington: In den USA bemühen sich die Republikaner weiter um ein Amtsenthebungsverfahrung gegen Präsident Biden. Sie haben mit ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus durchgesetzt, ein sogenanntes Impeachment offiziell zu prüfen. Damit ist die bereits laufende Untersuchung gegen Biden offiziell genehmigt. Es handelt sich um einem technischen Schritt, von dem sich die Republikaner mehr rechtliche Handhabe bei ihren Ermittlungen erhoffen. Sie werfen Biden vor, in umstrittene Auslandsgeschäfte seines Sohnes Hunter verwickelt zu sein. Der Präsident bestreitet das. Dass Biden am Ende tatsächlich des Amtes enthoben wird, gilt als unwahrscheinlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.12.2023 06:00 Uhr