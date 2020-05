Reproduktionszahl steigt laut RKI über kritischen Wert

Berlin: Die Corona-Pandemie gewinnt in Deutschland womöglich wieder an Dynamik: Laut Robert-Koch-Institut hat die Reproduktionsrate den kritischen Wert von 1 erneut überschritten. Aktuell schätzen die Experten die Rate auf 1,1. Die Zahl besagt, dass jeder Infizierte durchschnittlich mehr als eine weitere Person ansteckt. Die Fallzahlen würden damit wieder deutlich steigen. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 0,65. Das Institut betont aber, dass es sich bei der neuen Zahl um eine Schätzung handelt und noch nicht um einen eindeutigen Wert. Die weitere Entwicklung müsse man jetzt sehr genau beobachten. Die Zahl der Fälle in Deutschland gibt das Institut nun mit gut 169.000 an - knapp 700 mehr als gestern. Weltweit haben sich nach US-Daten mehr als 4 Millionen Menschen mit dem neuartigen Virus infiziert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2020 08:00 Uhr