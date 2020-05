Reproduktionsrate bei Corona steigt über kritischen Wert

Nachrichtenarchiv - 10.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Corona-Pandemie in Deutschland gewinnt möglicherweise wieder an Dynamik: Die Reproduktionszahl stieg auf einen Wert von mehr als eins. Das teilte das Robert-Koch-Institut gestern Abend in seinem täglichen Lagebericht mit. Die Experten schätzen den Wert demnach auf 1,1. Laut RKI muss die Zahl unter 1 bleiben, damit die Seuche abflaut. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 0,65. Allerdings wollen die Experten wegen statistischer Schwankungen noch nicht sagen, ob es tatsächlich zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen kommt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.05.2020 05:00 Uhr