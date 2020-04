Reproduktionsrate bei Corona-Infektionen sinkt auf 0,7

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Kampf gegen das Coronavirus ist laut Robert Koch-Institut die sogenannte Reproduktionsrate unter 1 gesunken. Das bedeutet, dass jeder Infizierte weniger als einen weiteren Menschen ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen somit leicht zurückgeht. In der neuesten Statistik des RKI liegt die Kennzahl derzeit bei 0,7. Anfang März lag die Reproduktionsrate noch bei drei. Am Dienstag hatte RKI-Präsident Wieler noch von einer Rate von 1,2 gesprochen. Allerdings sagte er auch, dass für eine Lockerung der Maßnahmen nicht nur die Reproduktionszahl relevant sei, sondern auch der Anteil immuner Menschen in der Bevölkerung sowie die Kapazitäten des Gesundheitssystems. Die Epidemie in Deutschland sei noch nicht eingedämmt, es sei aber gelungen, sie zu verlangsamen. Am Vormittag wollen sich Wieler und Gesundheitsminister Spahn zur aktuellen Lage äußern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2020 06:00 Uhr