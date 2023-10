Repräsentantenhaus stürzt Vorsitzenden McCarthy

Washington: Das Repräsentantenhaus hat mit Kevin McCarthy erstmals in der US-Geschichte einen Vorsitzenden der Kongresskammer abgesetzt. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Antrag des republikanischen Hardliners Matt Gaetz, McCarthy zu stürzen. Grund war ein parteiinterner Machtkampf im Streit über die Haushaltspolitik. Teile der Republikaner lehnen unter anderem weitere Ukraine-Hilfen ab. Wegen der knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus reichten am Ende wenige Stimmen der Republikaner aus, um McCarthys politisches Schicksal zu besiegeln, da auch die Demokraten gegen ihn stimmten. Bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist, liegt alle gesetzgeberische Arbeit vorerst auf Eis. Der beschlossene Übergangshaushalt läuft Mitte November aus. Ist bis dahin kein neues Budget verabschiedet, steuern die USA einmal mehr auf einen Shutdown - also einen Stillstand der Regierungsgeschäfte - zu.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.10.2023 09:15 Uhr