"Reporter ohne Grenzen" zählt weniger Attacken auf Journalisten in Deutschland

Berlin: Die Zahl der Übergriffe auf Journalisten in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" dokumentierte 41 Angriffe auf Medienschaffende. 2022 waren es noch 103 Attacken gewesen. Dennoch gebe es keine Entwarnung, heißt es im aktuellen Bericht. In den letzten Jahren habe sich eine immer pressefeindlichere Stimmung in Deutschland ausgebreitet, und auch 2023 seien wieder Reporter verprügelt und bedroht worden. Die gefährlichsten Orte für Journalisten waren laut "Reporter ohne Grenzen" politische Versammlungen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.04.2024 11:45 Uhr