Reparierte Gasturbine wird angeblich bald in Pipeline Nord Stream 1 eingebaut

Das Wetter: Viel Sonnenschein, Erwärmung auf 31 bis 36 Grad

Das Wetter in Bayern: Überwiegend sonnig, am späten Nachmittag und am Abend nördlich des Mains und in den Alpen lokale Gewitter. 31 bis 36 Grad. In der Nacht unterschiedlich bewölkt. Besonders im Süden teils gewittrige Regenfälle.Tiefsttemperaturen bei 18 Grad. In den nächsten Tagen wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. In der Nähe der Alpen mitunter Schauer und Gewitter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2022 15:00 Uhr