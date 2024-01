Rentner stehen in Bayern besonders ungünstig da

Berlin: Rentner in Bayern stehen nach einer neuen Studie finanziell schlechter da als in anderen Regionen Deutschlands. Laut einer Auswertung des Prognos-Instituts werden die meist überdurchschnittlichen Lebenshaltungskosten im Freistaat nicht durch besonders hohe Renten kompensiert. Am höchsten ist die Kaufkraft dagegen im thüringischen Gera und anderen ostdeutschen Städten. Hier treffen relativ hohe Renten auf niedrige Lebenshaltungskosten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2024 10:00 Uhr