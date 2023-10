Renter sollen laut Medienbericht mehr Geld bekommen

Berlin: Die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sollen offenbar in den kommenden Jahren mehr Rente erhalten. Das meldet "Bild Online" und beruft sich dabei auf einen noch unveröffentlichten Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung. Demnach sollen die Bezüge zum 1. Juli kommenden Jahres um 3,5 Prozent erhöht werden - und dann bis 2037 um insgesamt 43 Prozent steigen. Das wäre ein durchschnittliches Plus von jährlich 2,6 Prozent. Der Satz für die Beiträge zur Rentenversicherung soll bis 2027 stabil bleiben, danach aber steigen. Aktuell beträgt er 18,6 Prozent. Dem Bericht zufolge wird für das Jahr 2037 ein Rekordbeitragssatz von 21,1 Prozent erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.10.2023 19:45 Uhr