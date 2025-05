Rentenpläne von Sozialministerin Bas sorgen für Unmut in der Union

Berlin: Die Union im Bundestag hat mit Kritik auf die Reformpläne von Sozialministerin Bas für das Rentensystem reagiert. Die Einbeziehung von Selbstständigen und Beamten löse weder die Probleme in der Rentenversicherung noch sei das vom Koalitionsvertrag gedeckt, sagte CSU-Landesgruppenchef Hoffmann der "Bild am Sonntag". Er unterstellte der Ministerin, der Renten-Kommission alte SPD-Ideen als zukünftiges Ergebnis vorzuschreiben. Bas hatte sich zuvor dafür ausgesprochen, die Einnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung zu verbessern, indem auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige in die Kasse einzahlen. Im ihrem Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD darauf geeinigt, eine Reformkommission für das angespannte Rentensystem einzusetzen. Eine inhaltliche Vorgabe enthält die Vereinbarung jedoch nicht.

