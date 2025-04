Rentenniveau wird sich laut Merz 2031 ändern

Berlin: Der designierte Kanzler Merz hat bekräftigt, dass sich das Rentenniveau nach 2031 ändern wird. Er sagte am Abend in der ARD, im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD sei das Niveau bis dahin auf 48 Prozent fixiert. Dafür sei ein "leicht erhöhter" Bundeszuschuss nötig, erklärte Merz. Danach werde die Relation neu justiert. Zudem betonte der CDU-Chef, dass es noch in dieser Legislaturperiode eine Rentenreform geben müsse. Zu den Plänen der Koalition gehören die Umgestaltung der Riester-Rente, der Aufbau einer kapitalgedeckelten Rentensäule und die sogenannte Frühstartrente ab 2026.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2025 08:00 Uhr