Rentenerhöhung im Westen wird 2021 wohl ausfallen

EuGH: Schutzsuchende Migranten dürfen nicht aus Platzgründen in Haft.

Luxemburg: Migranten dürfen nicht aus Platzmangel in Haft genommen werden. Das hat der EuGH in Luxemburg entschieden. Fehlende Kapazitäten in Aufnahmezentren seien nach EU-Recht kein Haftgrund, so die Richter. Zudem entschieden sie, dass sich illegal in der EU aufhaltende Migranten einen Antrag auf internationalen Schutz stellen können, auch bei jenem Richter, der eigentlich über ihre Inhaftierung entscheiden soll. Im Dezember hatte ein Richter auf Gran Canaria die Unterbringung eines Flüchtlings in einer Haftanstalt für Ausländer angeordnet, da die Aufnahmezentren belegt waren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2020 14:00 Uhr