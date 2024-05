Berlin: Die Rentendebatte in der Bundesregierung spitzt sich zu. Politiker von SPD und Grünen haben sich ablehnend zu einem Fünf-Punkte-Plan geäußert, den die FDP heute beschließen will. Unter anderem wollen die Liberalen die so genannte Rente mit 63 deutlich einschränken. SPD-Generalsekretär Kühnert sagte dem "Tagesspiegel", die geltenden Regeln des Rentenrechts abzuschaffen, sei eine faktische Rentenkürzung für Millionen Bürger. SPD-Chefin Esken betonte, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters komme für ihre Partei nicht in Frage. Der Süddeutschen Zeitung sagte sie, die soziale Sicherheit in Deutschland sei für ihre Partei nicht verhandelbar. Zuvor hatte bereits Bundeskanzler Scholz Einschnitte für Rentner strikt abgelehnt. Das Fünf-Punkte-Papier der FDP fordert eine - Zitat - "generationengerechte" Haushaltspolitik . Diese müsse die Schuldengrenze einhalten und dürfe junge Menschen bei der Rentenfinanzierung nicht überfordern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 06:00 Uhr